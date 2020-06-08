Бергамо, Италия, , 16:52 — REGNUM Родственники и близкие погибших в марте-мае 2020 года в Бергамо носителей коронавируса потребовали встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, передает Sky в понедельник, 8 июня.

В Бергамо ими было создано движение под названием «Мы обвиним» (Noi denuncieremo).

Близкие погибших полагают, что, с одной стороны, формальный глава государства должен встретиться с ними в знак уважения. С другой стороны, они считают, что следует изучить вопрос об ответственности местных властей за сложившуюся в Бергамо катастрофическую ситуацию.

По официальным данным, в разгар эпидемии (в марте 2020 года) уровень смертности в северных регионах Италии был вдвое выше прошлогоднего, а в Бергамо — в 5,5 раз выше.

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В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 7 июня, умерли 33 899 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 53 (днём ранее — на 72). Выздоровели 165 837 человек, за день этот показатель увеличился на 759 (днем ранее — на 1297). Число подтвержденных носителей увеличилось на 197 (днем ранее — на 270). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 234 998. В настоящее время заражены 35 262 человека — на 615 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более месяца.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводились проверки на улицах, были повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10-15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу составили около 10 млрд евро. Самозанятые граждане смогли дважды получить пособие в 600-800 евро, также они могут в упрощенном порядке взять кредит до 25 тыс. евро. Кроме того, поддержка оказана сезонным рабочим, мигрантам и домработникам. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня.