Москва, , 15:44 — REGNUM Смягчение ограничительных мер находится в полномочии главы региона, заявил журналистам 8 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос, согласовывал ли мэр Москвы Сергей Собянин смягчение карантина с президентом Владимиром Путиным. По словам Пескова, подобные решения во власти главы региона. Эти меры согласуются со штабом правительства, отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 июня в Москве отменят цифровые пропуска, график прогулок и самоизоляцию. Откроются салоны красоты, фотостудии, агентства по подбору персонала, городские кладбища и другие объекты.

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