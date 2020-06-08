Санкт-Петербург, , 16:01 — REGNUM Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рекомендовал медицинским учреждениям использовать пять моделей обращения с пациентами с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию.

Машина скорой помощи подъезжает к Боткинской больнице Дарья Драй © ИА REGNUM

Об этом 8 июня говорится в отчете межведомственной медицинской рабочей группе при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) за май.

Согласно распоряжению комитета по здравоохранению от 28 мая, во исполнения приказа Минздрава и с учетом рекомендаций межведомственной медицинской группы, в Петербурге разработана рекомендация по принятию тактических решений в отношении пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19.

Так, модель №1 охватывает пациентов с легкими признаками заболевания, не достигших 65 лет и не попадающих ни под один фактор риска. У таких пациентов температура должна быть ниже 38,5 градусов, сатурация (насыщение кислородом крови, — прим. ред.) выше 96%, частота дыхания менее 22 (здоровый взрослый человек в состоянии физиологического покоя совершает в среднем от 16 до 20 дыхательных движений в минуту, — прим. ред.), нет выраженной одышки и диарейного синдрома.

Им рекомендовано амбулаторное лечение или медицинская эвакуация в стационары легкого течения по социальным показателям (например, перепрофилированный под временный госпиталь павильон выставочного комплекса «Ленэкспо», — прим. ред.). Компьютерная томография таким пациентам не нужна, считают в комздраве.

Модель №2 охватывает пациентов с легкими признаками заболевания, но достигших 65 лет и тех, у кого есть фактор риска тяжелого течения заболевания. У таких пациентов симптомы превышают показатели легкой формы: температура выше 38,5 градусов, сатурация выше 96%, частота дыхания менее 22, нет выраженной одышки и диарейного синдрома.

Им рекомендовано выдавать направление в центр рентгеновской компьютерной томографии (РКТ), в случае, если нет пневмонии, то КТ не нужно. Лечение также может проходить дома, а госпитализация предусмотрена только в случае, если пациент не может изолироваться от родственников или соседей.

Модель №3 охватывает пациентов со средним течением заболевания в возрасте моложе 65 лет и без факторов риска. У них наблюдается один или несколько признаков: температура выше 38,5 градусов, сатурация ниже 96%, но выше 93%, частота дыхания выше 22, но менее 30.

Им рекомендовано выдавать направление в центр рентгеновской компьютерной томографии (РКТ) за исключением беременных, а также проводить тест на COVID-19 и, в зависимости от тяжести случая, амбулаторное или стационарное лечение.

Похожие действия рекомендованы и по отношению к пациентам, попадающим под модель №4 — со средним течением заболевания в возрасте 65 лет и старше, которые имеют факторы риска. У них наблюдается один или несколько признаков: лихорадка и температура выше 38,5 градусов, сатурация ниже 96%, но выше 93%, частота дыхания выше 22, но менее 30.

Им рекомендовано, для экономии времени, сразу выдавать направление в центр рентгеновской компьютерной томографии (РКТ) за исключением беременных, и при любой степени поражения обязательная госпитализация.

В модели №5 состояние пациента оценивается как тяжелое, вплоть до критического. Тогда возраст и факторы риска уже не имеют значения. У таких пациентов отмечается лихорадка, а температура тела выше 39 градусов. Помимо этого, у них наблюдается один или несколько признаков ОРВИ, сатурация ниже 93%, а частота дыхания выше 30.

Таких пациентов экстренно госпитализируют в стационар вне очереди и там же проводят КТ.

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