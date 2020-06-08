Стокгольм, , 15:38 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 35 человек. Такие данные 8 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 8 июня сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 4 694 человека. Их число увеличилось на 35 человек за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 45 133 человек. За сутки были выявлены 403 новых случая заражения.

По состоянию на 8 июня 2 192 человека с тяжелой формой протекания заболевания получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.