Доха, , 15:08 — REGNUM В Катаре за сутки выявили 1368 случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране превысило 70 тыс. 158.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 57 пациентов. За прошедшие сутки умерли трое человек. Излечились за сутки 1597 человек, общее число выздоровевших, таким образом, приблизилось к 46 тыс. человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 7 млн человек.