Бухарест, , 14:49 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за минувшие сутки возросло на 125 и стало составлять 20 604. Об этом 8 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждено 20 604 случая заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за этот же период в стране от COVID-19 умерли 8 человек, в результате чего общее число летальных исходов достигло 1 334.

Кроме этого, указывается, что суммарное количество вылечившихся от COVID-19 пациентов на настоящий момент составляет 14,8 тысячи.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в министерстве здравоохранения Северной Македонии 7 июня сообщили о том, что за последние сутки в стране в результате обследования 854 человек было выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусом.