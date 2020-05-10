Казань, , 11:44 — REGNUM О тяжелых трудовых буднях всех жителей страны в годы Великой Отечественной войны помнят их родственники. Истории, полные огромного уважения, восхищения и боли, хранятся и передаются из поколения в поколение. Портал мэрии Казани в рубрике «Город трудовой доблести» публикует материалы, где казанцы делятся уникальными историями своих родных.

Так, жительница Казани Мадина Звягинарассказала о своей маме Разие Губайдуллиной,которая в годы войны работала в казанском госпитале медсестрой и вместе с другими строила обводы, окопы и другие военные сооружения.

«В октябре 1941 года в Советском Союзе предполагали, что немцы прорвутся к Волге, поэтому вокруг Казани начали строительство обвода, окопов и других военных сооружений. На работы отправляли трудоспособных граждан, в том числе и медицинских работников.

Разия Насретдиновна вместе со всеми копала мерзлую землю и работала медсестрой, помогая заболевшим. Мама рассказывала, что в то время из-за сильного холода и отсутствия теплой одежды у рабочих на строительстве часто встречались обморожения, пострадавшим требовалась помощь», — вспоминает рассказы своей мамы Мадина Звягина.

О строительстве Казанского обвода рассказала Асия Валеева своей племяннице Дание Сулимовой. Этой трогательной историей Дания Сулимова поделилась с читателями портала.

«Зима 1941−1942 годов выдалась очень холодной, почти всю зиму стояли морозы в 40−42 градуса. Работали без остановок, иначе можно было сразу умереть от обморожения. Мою тетю от морозов спасали толстые ватные штаны, которые перед отправкой дал ей отец — инвалид Первой мировой войны, познавший все тяготы военной жизни», — вспоминает Асия Сулимова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оборонительные рубежи проходили по территории ряда регионов Поволжья, включая и Чувашию. В конце октября 1941 года в Чувашии начали мобилизовать колхозников на строительство Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода: всего было призвано более 171 тысячи жителей республики, то есть треть работоспособного населения (на 1 октября 1941 года насчитывались свыше 511 тысяч жителей в возрасте от 17 до 54 лет). В среднем ежедневно участвовало 85 тысяч человек, а отдельными периодами эта цифра поднималась до 110 тысяч человек».

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В Чувашии подвигу строителей оборонительных рубежей посвятят 2021 год, который будет объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Об этом 9 мая заявил врио главы ЧувашииОлег Николаев.

В рамках Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей будет учреждена памятная медал.

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