Казань, 10 мая 2020, 11:44 — REGNUM О тяжелых трудовых буднях всех жителей страны в годы Великой Отечественной войны помнят их родственники. Истории, полные огромного уважения, восхищения и боли, хранятся и передаются из поколения в поколение. Портал мэрии Казани в рубрике «Город трудовой доблести» публикует материалы, где казанцы делятся уникальными историями своих родных.
Так, жительница Казани Мадина Звягинарассказала о своей маме Разие Губайдуллиной,которая в годы войны работала в казанском госпитале медсестрой и вместе с другими строила обводы, окопы и другие военные сооружения.
О строительстве Казанского обвода рассказала Асия Валеева своей племяннице Дание Сулимовой. Этой трогательной историей Дания Сулимова поделилась с читателями портала.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, оборонительные рубежи проходили по территории ряда регионов Поволжья, включая и Чувашию. В конце октября 1941 года в Чувашии начали мобилизовать колхозников на строительство Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода: всего было призвано более 171 тысячи жителей республики, то есть треть работоспособного населения (на 1 октября 1941 года насчитывались свыше 511 тысяч жителей в возрасте от 17 до 54 лет). В среднем ежедневно участвовало 85 тысяч человек, а отдельными периодами эта цифра поднималась до 110 тысяч человек».
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В Чувашии подвигу строителей оборонительных рубежей посвятят 2021 год, который будет объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Об этом 9 мая заявил врио главы ЧувашииОлег Николаев.
В рамках Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей будет учреждена памятная медал.
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