Москва, , 12:53 — REGNUM Большинство граждан РФ поддерживают изменения, предлагаемые для Конституции РФ. Об этом, опираясь на социологические исследования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация пока однозначно говорит по превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции, об этом свидетельствуют практически все социологические исследования», — сказал Песков.

По его словам, крупнейшие политические силы, поддерживаемые большинством слоёв населения России, также выступают в поддержку изменений.

При этом Песков отметил, что политические силы, поддерживаемые меньшими по численности слоями населения, могут высказывать «различные точки зрения».