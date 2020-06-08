Кейптаун, , 10:27 — REGNUM Учащиеся в Южно-Африканской Республике (ЮАР) начали постепенно возвращаться в школы, так как правительство страны смягчило карантинные меры. Об этом 8 июня сообщает Al Jazeera.

Решение о начале работы учебных заведений было принято еще на прошлой недели, но его пришлось отложить из-за протеста представителей профсоюза учителей, заявивших об отсутствии способности обеспечить должный санитарно-гигиенический уровень.

Министр начального образования ЮАР Энджи Мотшекга подчеркнул, что на сегодняшний день 95% начальных и средних учебных заведений готовы к работе.

Напомним, по последним данным, в ЮАР выявили порядка 50 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции. От COVID-19 в стране скончались около 1 тыс. пациентов.

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