Веллингтон, , 08:42 — REGNUM На территории Новой Зеландии в течение более чем двух недель не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом и медики признали полностью вылечившимся последнего пациента с COVID-19. Об этом 8 июня сообщает минздрав страны.

Также в ведомстве уточнили, что в прошедшие выходные последний пациент, у которого было подтверждено наличие коронавирусной инфекции и за которым наблюдали медики в австралийском Окленде, полностью выздоровел.

Как отметил по данному поводу главный санитарный врач островного государства, впервые с 28 февраля текущего года на территории Новой Зеландии не осталось людей с выявленным у них наличием коронавируса.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время число зараженных SARS-CoV-2 в стране по-прежнему составляет 1 504 человека, из которых 1 482 полностью вылечились от COVID-19 и ещё 22 скончались от нового заболевания.