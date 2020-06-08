Гирин, Китай, , 05:56 — REGNUM Три района города Гирин провинции Цзилинь на северо-востоке Китая были охарактеризованы как зоны низкого риска COVID-19, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в провинциальной штаб-квартире по профилактике и контролю за эпидемиями, в число этих районов вошли Фэнмань, который ранее был зоной высокого риска, Чанъи и Чуанин, которые были зонами среднего риска.

По данным на 6 июня провинция Цзилинь насчитывала в общей сложности 136 локальных случаев заболевания COVID-19 и еще 19 «импортных» случаев. До сих пор на карантине остаются 78 человек.