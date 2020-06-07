Нью-Йорк, США, , 23:52 — REGNUM Сотни демонстрантов собрались у штаб-квартиры ООН в американском городе Нью-Йорк, в знак протеста против жестокого убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом 7 июня сообщают местные СМИ.

Манифестанты требовали перестать убивать чернокожих. Активисты подключили звукоусиливающую аппаратуру и приступили к выкрикиванию лозунгов.

«У нас есть два вируса. Первый — это коронавирус, а второй — расизм. От расизма пострадали больше людей, чем от любого другого вируса», — отметил один из демонстрантов.

Напомним, убийство 25 мая афроамериканца Флойда привело к массовым беспорядкам на территории США в ходе которых погибли свыше десяти человек, в том числе и сотрудники правопорядка. Большинство убитых были чернокожими. Однако об этом демонстранты не вспоминают.