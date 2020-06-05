Киев, , 16:42 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский напоминает жителям страны, что беспечность в отношении средств защиты от коронавируса несет «большие угрозы» и призывает «найти баланс» между возвращением к нормальной жизни и безопасностью.

Об этом он сказал на совещании с членами правительства сегодня, 5 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Лидеры Украины обсудили, что в стране уже третий день подряд растет число подтвержденных случаев заболевания коронавируса, при существенном смягчении ограничительных мер.

«Невидимая опасность — хуже всего, потому что сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных», — подчеркнул Зеленский.На совещании заявлялось, что правительство все еще следует выбранному ранее плану смягчения ограничительных мер — «но при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график может быть изменен».

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 4 июня, было заявлено, что на Украине зафиксировано 588 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является антирекордом за все время пандемии. За последние сутки за сутки подтвердили 553 новых случая заболевания коронавирусом, что не так далеко от антирекорда. Таким образом, всего по состоянию на утро 5 июня в стране зафиксировано 25.964 случая болезни. При этом сегодня же в стране должны были отменить ряд важных ограничительных мер — в частности, разрешить полноценную работу всех кафе и ресторанов.