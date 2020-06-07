Бишкек, , 10:09 — REGNUM В Киргизии медики выявили коронавирус еще у шести медицинских работников. Об этом 7 июня заявил заместитель министра здравоохранения республики Нурболат Усенбаев на брифинге.

Общее число обнаруженных заражений серди медработников достигло 395. Выздоровели 275 медиков. По одному новому случаю выявили в Бишкеке, Оше и Ошской области, а также три — в Нарынской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 июня в Киргизии выявили 2007 случаев заражения коронавирусом, в том числе 33 случая за минувшие сутки. Выздоровели 1425 человек, скончались 22 пациента.

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