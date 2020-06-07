Кишинёв, , 09:15 — REGNUM С 7 июня рынки в столице Молдавии будут работать по измененному графику, а торговые центры будут работать только в будние дни. Соответствующее решение было принято 6 июня чрезвычайной комиссией общественного здоровья Кишинева, сообщается 6 июня в пресс-службе мэрии столицы Молдавии.

Согласно решению комиссии, по будним дням (вторник-пятница) рынки будут работать с 5:00 до 16:00, а по выходным — с 6:00 до 14:00. По понедельникам рынки будут закрыты на санитарный день.

С 8 июня начнут работу торговые центры. Они будут работать только по будним дням с 10:00 до 16:00.

Напомним, рынки в Молдавии возобновили работу с 1 июня. С 8 июня должны начать работать торговые центры, но не полностью. Исключение составляют заведения общественного питания в торговых центрах, развлекательные заведения, а также кинотеатры, функционирующие в ТЦ.