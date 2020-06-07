Москва, , 08:27 — REGNUM Православные христиане сегодня, 7 июня, отмечают один из главных церковных праздников — День Святой Троицы.

Этот праздник отмечается на 50-й день после Пасхи. Праздничные торжества пройдут в условиях действия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. По разным субъектам федерации степень ограничения разная.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ подмосковного поселкаПеределкино. Церковная служба в закрытом скиту обусловлена действующими ограничениями из-за коронавируса.

По преданию, на 50-й день поле Пасхи Святой Дух сошел на учеников Христа и они приняли решение проповедовать его учение как можно большему числу людей. Так родилась христианская церковь.

В день Святой Троицы в храмах совершают крещение новых членов церкви.

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