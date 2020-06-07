Торонто, Канада, , 02:00 — REGNUM В канадском Торонто проходит очередной марш против расизма и полицейского произвола в США, передает телеканал CBC.

Сообщается, что протестная акция носит мирный характер. На мероприятии дежурят сотрудники полиции, которые обеспечивают безопасность демонстрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня аналогичный марш проходил в канадской столице Оттаве. В нем принял участие и премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с членами правительства. Отмечалось, что Трюдо встал на колено в знак солидарности с протестующими в США.

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