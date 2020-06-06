Вашингтон, , 23:38 — REGNUM В Destiny 2 произошло внутриигровое событие, в рамках которого Военный разум Распутин сбил космический корабль Almighty («Всемогущий»). Происшествие могли наблюдать все геймеры, которые зашли в игру 6 июня в 20:00 по московскому времени.

В сеть уже выложили запись инцидента, зрители могут видеть, как огромный корабль взрывается в космосе и падает на планету. Издание PC Gamer отметило, что в течение первых 15 минут после начала ивента некоторые геймеры решили, что имеет место сбой в игре, поскольку ничего не происходило.

Новый ивент (внутриигровое событие) разработчики Destiny 2 анонсировали 5 июня 2020 года. Таким образом создатели игры решили завершить десятый сезон.

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