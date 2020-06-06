Тирасполь, , 13:12 — REGNUM В Приднестровье за прошлые сутки коронавирус подтвердили еще у троих человек, сообщили 6 июня в пресс-службе Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

Коронавирус подтвердили у двух жительниц города Тирасполь в возрасте 58 и 60 лет, а также у двухлетней девочки из города Бендеры.

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Общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Приднестровье составило 1024. На текущий момент в республике от COVID-19 выздоровели 633 человека, умерли 39 человек.

Лечение в медицинских учреждениях на территории Приднестровья проходят 350 человек, за пределами республики — два человека.

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