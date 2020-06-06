Кишинёв, , 13:10 — REGNUM В Молдавии с подозрением на заражение коронавирусом за минувшие сутки госпитализировали 59 человек, сообщает 6 июня пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

По факту выздоровления за прошлые сутки в Молдавии были выписаны еще 210 человек, а общее число вылечившихся от COVID-19 составило 5450 человек.

Вместе с тем состояние 306 пациентов с COVID-19 оценивается как тяжелое, из них 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 634 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние остальных инфицированных — удовлетворительное.

Из числа инфицированных 1734 случая заражений приходится на работников здравоохранения.

За минувшие сутки от осложнений болезни скончались пять человек. Общее число летальных исходов COVID-19 в Молдавии составило 328.

Напомним, в Молдавии общее число инфицированных SARS-CoV-2 составляет 9247 случаев, из которых 1039 случаев зафиксированы в Приднестровье.