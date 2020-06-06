Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Организаторы онлайн-мероприятий Steam Game Festival и EA Play Live решили их отложить. Об этом 6 июня сообщил журнал PC Gamer.

Изначально планировалось, что Steam Game: Summer Edition пройдёт с 9 по 14 июня 2020 года, сейчас стало известно, что компания Valve решила отложить проведение этого онлайн-фестиваля на 16−22 июня. Что касается EA Play Live, то Electronic Arts перенесла мероприятие на 18 июня 2020 года. Компании дали понять, что они пошли на такой шаг из-за антирасистских протестов в США.

Напомним, ранее свои мероприятия так же отложили Sony, CD Project и другие компании. Кроме того, на более поздние даты были перенесены онлайн-выставки Guerrilla Collective и PC Gaming Show.

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