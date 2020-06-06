Кишинёв, , 10:42 — REGNUM В Кишиневе численность сотрудников Генеральной прокуратуры, у которых выявили SARS-CoV-2, увеличилась до шести человек, об этом 5 июня сообщает NewsMaker. md со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Марию Виеру.

Также в Кишиневе до восьми человек увеличилось число инфицированных коронавирусом сотрудников Антикоррупционной прокуратуры.

На данный момент в Молдавии коронавирус выявили у 21 сотрудника прокуратур.

Большинство заболевших лечатся дома под наблюдением врача. Госпитализация в медицинские учреждения понадобилась пятерым сотрудникам ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии коронавирусом заразился сотрудник Высшей судебной палаты.