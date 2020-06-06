Кишинёв, , 09:22 — REGNUM В Молдавии у сотрудника Высшей судебной палаты выявили SARS-CoV-2, в связи с чем с 9 июня учреждение будет работать в особом режиме, сообщает 5 июня NewsMaker. md со ссылкой на соответствующее решение, подписанное исполняющим обязанности председателя Высшей судебной палаты Владимиром Тимофти.

Согласно документу, с 9 июня на работу будут приходить только те сотрудники, деятельность которых этого требует. Остальные будут работать из дома.

«Судебные заседания и оглашения приговоров, назначенные на период с 8 по 13 июня, отменены», — сообщается в документе.

Также согласно решению, ограничен доступ «третьих лиц» в здание Высшей судебной палаты.

Напомним, по данным от 5 июня, в Молдавии коронавирус выявили у 9247 человек.

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Отметим, ранее коронавирус выявили у депутата от Демократической партии Молдавии Евгения Никифорчука.