Бразилиа, , 08:53 — REGNUM Решение о запрете рейдов полиции на территории фавел в Рио-де-Жанейро на время пандемии коронавируса принял верховный суд Бразилии. Об этом 6 июня сообщает агентство Reuters.

Также уточняется, что судья верховного бразильского суда Эдсон Фачин вынес постановление о прекращении всех полицейских рейдов «кроме абсолютно исключительных случаев».

Кроме этого, указывается, что такой запрет принят ввиду роста недовольства населения в отношении жестоких методов, которые практикует местная полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число зараженных SARS-CoV-2 на территории Бразилии на 5 июня составляет свыше 645 тысяч человек.