Мумбаи, Индия, , 06:23 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в индийском штате Махараштра превысило 80 тысяч. Об этом свидетельствуют данные местных властей, сообщает Синьхуа.

Только за 5 июня в штате выявили 2436 инфицированных SARS-CoV-2. Также в Махараштре за сутки от осложнений COVID-19 скончалось рекордное с начала пандемии число пациентов — 139 человек.

Более половины всех подтвержденных случаев приходятся на столицу штата Мумбаи. Там зафиксировано более 46 тысяч зараженных коронавирусом.