Буффало, США, , 06:23 — REGNUM Полицейские, входящие в группу быстрого реагирования полиции американского города Баффало, покинули подразделение, выражая протест против отстранения от работы двух сослуживцев, 5 июня передает телеканал WIVB.

При этом отмечается, что все 57 спецназовцев продолжают работу в полиции.

Напомним, два полицейских Баффало отстранили от службы из-за того, что они в ходе демонстрации толкнули 75-летнего мужчину, который при падении ударился головой о тротуар. После этого мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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