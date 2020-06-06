Пекин, , 04:29 — REGNUM Власти Пекина понизили уровень экстренного реагирования, введенный в связи с COVID-19 со второго уровня до третьего, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

Третий уровень эпидемиологического реагирования является вторым по степени угрозы в Китае. Меры контроля и профилактики эпидемии будут постепенно изменены в согласии с новым уровнем реагирования, заявил заместитель генерального секретаря пекинского муниципального правительства Чэнь Бэй.

«К четвергу в 14 районах Пекина не было выявлено ни одного нового локального случая COVID-19 уже 90 дней подряд, в то время как в района Хайдянь и Чаоян не выявлено ноывх случайв 73 и 50 дней подряд соотвественно», — заявил Чэнь.

Напомним, что за прошедшие сутки в Китае не было выявлено ни одного нового локального случая COVID-19, на зафиксировано три новых импортных случая.