Пекин, 6 июня 2020, 04:29 — REGNUM Власти Пекина понизили уровень экстренного реагирования, введенный в связи с COVID-19 со второго уровня до третьего, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.
Третий уровень эпидемиологического реагирования является вторым по степени угрозы в Китае. Меры контроля и профилактики эпидемии будут постепенно изменены в согласии с новым уровнем реагирования, заявил заместитель генерального секретаря пекинского муниципального правительства Чэнь Бэй.
Напомним, что за прошедшие сутки в Китае не было выявлено ни одного нового локального случая COVID-19, на зафиксировано три новых импортных случая.