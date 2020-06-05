Баку, , 19:27 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Азербайджане достигло 6860, сообщили 5 июня в правительстве страны.

За сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 338 человек. Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло 82, число излечившихся — 3871.

В тяжёлом состоянии находятся на сегодняшний день в Азербайджане 66 человек, продолжают лечение 2907 человек.

Напомним, порог в шесть тысяч заразившихся коронавирусом был преодолён в Азербайджане 3 июня. Ежесуточно в стране выявляется порядка трёх сотен случаев COVID-19.

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