Пенза, , 17:05 — REGNUM Для улучшения диагностики новой коронавирусной инфекции в Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и Пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко поступили передвижные рентген-аппараты, сообщает пресс-служба минздрава Пензенской области.

Современное оборудование начнут использовать в палатах стационарных отделений двух крупнейших больниц области. Такие аппараты необходимы в первую очередь для лежачих пациентов. Мобильный рентген можно легко перемещать в один из боксов. Новые цифровые аппараты обладают более высокой разрешающей способностью и дают четче изображения и меньшую лучевую нагрузку.

Стоимость одного аппарата составляет порядка 2,5 млн рублей, которые выделяют из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом. Помимо этого новое оборудование поступит и в другие медучреждения Пензенской области. Ожидается поставка аппаратов ИВЛ, мониторов пациента, портативных УЗИ, шприцевых насосов, аспираторов и других приборов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области транспортировку больных в федеральные центры с 1 июля начнут с использованием санитарной авиации. Эвакуацию будут осуществлять воздушными судами, оснащенными медицинским оборудованием.

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