Кишинёв, , 16:38 — REGNUM Маски и защитные костюмы для врачей, которые Румыния передала Молдавии в виде гуманитарной помощи в мае, оказались некачественными, а схема с их закупкой была отмыванием денег. Как сообщило румынское государственное ИА Agerpres, ранее от этих средств защиты из-за плохого их качества отказались в Румынии, и тогда их решили передать Молдавии.

Как заявил на слушаниях в румынском парламенте замглавы парламентской комиссии по здравоохранению Эмануель Унгуряну, некоей компании Unifarm выделили крупную сумму из румынского бюджета на закупку медицинского оборудования, защитных масок и костюмов для врачей, борющихся к коронавирусом. Затем румынские больницы отказались от масок и оборудования этой компании из-за их низкого качества, и минздрав Румынии решил пожертвовать их Молдавии. Причем это было оформлено, как повторная покупка.

«То есть это отмывание денег, которое превратилось еще и в дипломатический скандал. Мы пожертвовали Молдавии плохое защитное снаряжение и маски, от которых отказались румынские больницы», — сказал он.

Национальное антикоррупционное управление Румынии начало расследование об отмывании денег в особо крупных размерах в отношении компании Unifarm. Депутат утверждает, что в схеме участвовали и функционеры Минздрава.

Власти Молдавии информацию о том, что румынская помощь была бракованной, не прокомментировали, ограничившись словами о том, что все равно благодарны любой поддержке в трудный момент.

ИА REGNUM напоминает, что в начале мая Румыния направила в Молдавию конвой из 20 грузовиков с гуманитарной помощью для борьбы с эпидемией коронавируса.

Вокруг того, как в Кишиневе встретили помощь, тогда разгорелся скандал. Прорумынские политики и активисты в Кишиневе раскритиковали руководство страны за то, что румынскую помощь встретили недостаточно торжественно и без церемонии на центральной площади Кишинева.

Более того, выяснилось, что румынские власти также рассчитывали, что их с торжественными церемониями и на высшем уровне встретят на центральной площади молдавской столицы.

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