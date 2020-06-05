Москва, , 16:15 — REGNUM Излишняя конкретизация категории «стандартное жильё» может привести к несостыковке требований к застройщикам и пожеланий граждан России, считает заместитель председателя Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Светлана Разворотнева. Об этом 5 июня ИА REGNUM сообщила пресс-служба Общественной палаты. Так Разворотнева прокомментировала то, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ установило критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке.

«Все эти понятия стандартного жилья или жилья экономкласса появились в текстах государственных программ с целью определения вида жилья, на которое могут рассчитывать те, кто претендует на те или иные формы господдержки, — считает Разворотнева. — Несмотря на то, что во многих программах действительно содержится термин «жильё экономкласса», это понятие не конкретизировано. Применение более чёткого термина «стандартное жильё» даёт конкретику, какие именно жилые помещения следует считать объектами, имеющими право участвовать в программах государственной поддержки».

Однако, по её мнению, такая излишняя конкретизация, с одной стороны, это плюс, но с другой — минус.

«Например, установка санузлов или оснащение сантехникой — такие требования используются при строительстве жилья на бюджетные средства по программам переселения. Эти программы рассчитаны на людей с низкими доходами. А люди, приобретающие стандартное жильё, имеют собственные различные пожелания к сантехнике. Здесь могут возникнуть несостыковки требований к застройщикам и пожеланий граждан», — заметила член Общественной палаты.

Напомним, как сообщалось ранее, ранее Минстрой утвердил критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке.