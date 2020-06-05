Санкт-Петербург, , 16:09 — REGNUM Построенный еще при царском режиме Цимбалинский путепровод — между нынешними Фрунзенским и Невским районами Петербурга — будет снесен ради расширения дороги. Комитет по охране памятников (КГИОП) отказался включать его в перечень выявленных объектов культурного наследия. Цимбалинский путепровод был возведен в 1910 году

Заключение логически совпадает с планами Смольного по сносу старинной, появившейся еще в 1910 году арочной конструкции и превращению путепровода в четырехполосную магистраль над железной дорогой. Город совместно с РЖД планирует поделить расходы на эти цели в размере 4,5 млрд рублей пополам, а работы провести до 2022 года включительно.

КГИОП отказался признавать памятником дореволюционный путепровод в створе улиц Белы Куна и Цимбалина. Это бы могло завещать его арочный внешний облик новому виадуку, который обещают построить взамен.

«Конструктивные особенности путепровода не обладают уникальностью», — цитирует фрагмент заключения КГИОП издание «Канонер». Таким образом ничто не помешает избавиться от этого путепровода.

При этом похожие Финляндский железнодорожный мост и Большеохтинский мост в Петербурге имеют статус памятников.

Новый виадук в створе улиц Цимбалина и Белы Куна должен быть вдвое шире — рассчитан на четыре полосы, а не на две, как сейчас.