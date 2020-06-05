Санкт-Петербург, , 16:02 — REGNUM 25 мая в Санкт-Петербурге открылись МФЦ, однако прием возможен лишь по предварительной записи. Тем временем среди горожан растет число жалоб на процесс записи. Корреспондент ИА REGNUM проверил возможность попасть в МФЦ в желаемое время.

Многие петербуржцы жалуются, что по указанному телефону 573−90−00 невозможно дозвониться, чтобы получить номерок на посещение МФЦ: происходит обрыв связи. Возможно, что иногда линия не выдерживает. 5 июня корреспондент дозвонился до оператора. В очереди было еще 150 человек, — с учетом того, что звонящие предварительно «сортируются» на тех, кто звонит по разным вопросам, довольно много: 150 — это только запись на прием. Ожидание ответа оператора заняло 15 минут.

Оператор выяснил вопрос, по которому обращается заявитель, уточнил комплектность документов, ФИО и телефон, и предложил номерок на 18 июня. На слова, что это очень поздно и неудобно по причине отсутствия заявителя в городе 18 числа, и нельзя ли на неделю раньше, оператор объяснил, что это невозможно: запись открывается за две недели и только на один день. То есть при звонке 5 июня запишут только на 18-е, при звонке 6 июня — только на 19-е и т. д. При этом оператор не сказал звонившему сразу, что ближайшая запись только через две недели: чтобы предложить время приема, он должен открыть в системе карточку звонящего. На вопрос о том, когда МФЦ вернется к нормальной работе, оператор затруднился дать ответ.

В результате при том, что прием посетителей в МФЦ возобновлен, прийти для решения своих вопросов туда весьма затруднительно. Но даже если оставить вопросы удобства (хотя МФЦ были созданы, в том числе, для того, чтобы упростить гражданам жизнь, а не усложнить ее, и до сих пор с этой задачей справлялись или по крайней мере пытались справиться), остается один существенный фактор. У многих услуг есть крайний срок подачи заявлений. Подать эти заявления во время карантина не представлялось возможным по очевидной причине. Теперь, с открытием МФЦ, на подачу заявления у многих остаются считанные дни (а у кого-то сроки вообще вышли). В этой ситуации было бы резонно продлить крайний срок подачи заявления на получение услуг как минимум на время, потерянное из-за ограничительных мер. Учитывая, что речь идет о важных для граждан событиях, например, получение паспортов и пособий, такое решение было бы весьма своевременным.

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