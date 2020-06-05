Москва, , 15:45 — REGNUM В российских школах появятся программы воспитательной работы, которые будут комплексными для каждого образовательного учреждения. Об этом в ходе онлайн-интервью в программе «Дайте сказать» на YouTube-канале Life заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Появятся программы воспитательной работы в каждой школе. Они будут неформальные. Сейчас они написаны все под копирку, а в случае принятия нового законопроекта о воспитании в школах, это будет комплексная работа», — сказал Кравцов.

Он также прокомментировал внесение президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму РФ законопроекта об укреплении воспитательной составляющей системы образования: «По закону, образование является процессом воспитания и обучения. Понятно, что школа в той или иной степени занимается воспитанием, и важно, чтобы школьник приобщался к ценностям, а по завершении школы понимал значение дружбы, знал историю, свои корни, чтобы уважительно относился к другим людям и своей стране. Я думаю, вы согласны, что по итогам обучения в школе базовые нравственные основы необходимы».

Кравцов рассказал об опыте общения на данную тему с коллегами из других государств: «Мы встречались с коллегами из других стран, и подавляющее большинство говорит, что сегодня востребованы выпускники вузов, которые умеют работать в команде и общаться с другими людьми».