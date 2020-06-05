Варшава, , 15:30 — REGNUM Свыше 1 миллиона тестов на коронавирус было проведено в Польше за время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом 5 июня сообщает польский минздрав.

По информации ведомства, общее число проведенных в стране тестов на коронавирус на сегодняшний день составляет 1 014 937, при этом были протестированы 924 896 человек.

При этом уточняется, что за минувшие сутки в Польше был выявлен 351 случай заражения SARS-CoV-2, а общее число зараженных в настоящее время составляет 25 177.

Также за это же время в стране от COVID-19 умерли 10 пациентов, в результате чего суммарное количество летальных исходов стало составлять 1 127.

Кроме этого, 12 410 человек в республике вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Канаде число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 92399.