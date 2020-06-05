Исламабад, , 15:29 — REGNUM В Пакистане за сутки выявили порядка 4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 89 249.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 1838 человек. За сутки умерли 68 пациентов. Из больниц в общей сложности выписали 31 тыс. 198 пациентов.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 6 млн 639 тыс. человек.

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