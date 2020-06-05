Нур-Султан, , 15:21 — REGNUM Защита природы в Казахстане является делом государственной важности, написал 5 июня президент республики Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

Глава государства напомнил, что Всемирный день окружающей среды в 2020 году посвящен теме сохранения биоразнообразия. «В Казахстане под угрозой вымирания находятся десятки видов животных, птиц, рыб и растений», — написал Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня президент России Владимир Путин поздравил работников Министерства природных ресурсов и экологии с профессиональным праздником. В России 5 июня отмечают День эколога.

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