Москва, , 15:10 — REGNUM Все одиннадцатиклассники получат аттестаты до 15 июля 2020 года, соответствующее решение уже принято. Об этом в ходе онлайн-интервью в программе «Дайте сказать» на YouTube-канале Life заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Проведение экзаменов — важное мероприятие. Не должно быть никаких ошибок и сбоев. Нужно учитывать требования Роспотребнадзора. Решение провести пробные экзамены неслучайно: нужно ещё раз провести диагностику систем, провести селекторное совещание с организаторами экзамена. До 15 июля все сдающие получат аттестаты, такое решение уже принято», — сказал Кравцов.

По его сдлвам, период для проведения ЕГЭ по мнению медработников и сотрудников Роспотребнадзора является безопасным: «Но даже с учётом этого дополнительные меры будут реализованы, чтобы исключить все моменты».