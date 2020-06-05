Москва, , 13:32 — REGNUM Изменения в Конституцию РФ вступят в силу лишь в том случае, если избиратели их поддержат на голосовании 1 июля. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не знаю, насколько уместны такие эвентуальные рассуждения. Президент чётко сказал, что закон вступит в силу только после того, как граждане поддержат эти поправки», — сказал Песков.

По его словам, в подтверждение этой гипотезы было дано «чёткое, не подразумевающее двусмысленности заявление президента».