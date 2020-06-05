Петропавловск-Камчатский, , 11:02 — REGNUM В редакцию ИА REGNUM обратились медики «Камчатской краевой больницы им. А.С. Лукашевского». Они по-прежнему жалуются на отсутствие допвыплат и крайне плохую обеспеченность средствами индивидуальной защиты.

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«У нас уборщикам помещений вообще сказали, что им не положены средства индивидуальной защиты. О том, что на складе есть всё необходимое, мы узнали из СМИ! Мы пользовались ртутными термометрами! Контактными! А на складе лежали бесконтактные! Мы стали требовать, нам выдали средства индивидуальной защиты, термометры. Но комплектов защитной одежды выдали половину от требуемой нормы. Нам на смену нужно на отделение 16 комплектов, а выдают восемь! Возмущаться бесполезно. Женщина — буфетчица лежит дома с пневмонией. Мы не знаем, брали у неё анализы на коронавирус или нет. Людям страшно, защиты никакой. Медики у нас вообще не защищены ничем!», — рассказали медики краевой больницы Камчатки корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, после публикации агентства с заражённой коронавирусом медсестрой, которая не была госпитализирована и лечится дома сама, связался врио губернатора Камчатки Владимир Солодов. К женщине прислали врача. Медики краевой больницы жалуются на то, что не видели ни копейки выплат, гарантированных президентом России Владимиром Путиным.

Камчатка испытывает катастрофический дефицит медицинских кадров. По просьбе Владимира Солодова в регион прибыли пять врачей из Москвы, несколькими днями ранее шесть врачей и шесть медсестер прислало на полуостров Минобороны России.