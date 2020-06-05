Петропавловск-Камчатский, , 05:24 — REGNUM После публикации ИА REGNUM врио главы Камчатки Владимир Солодов позвонил медсестре хирургического отделения «Камчатской краевой больницы им. А. С. Лукашевского» Елене Толстовой, которая заражена коронавирусом и лечится дома сама и которой так же, как её коллегам, не выплатили гарантированные президентом стимулирующие надбавки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Прошли сутки после публикации ИА REGNUM, но зараженную коронавирусом медсестру так и не госпитализировали .

«Мне опять позвонил начмед краевой больницы. Я сказала, что раз уж я сама лечусь уже шестой день, причем с видимым улучшением, то не вижу смысла сейчас ехать уже в инфекционную больницу. Я очень хорошо знаю, что из себя представляют камчатские больницы. Мне сегодня пообещали прислать другого врача, вместо той, которая была вчера, сразу после вашей публикации. Врач посмотрит и меня, и мужа. Назначит какие-то дополнительные препараты. Мне уже лучше, остаётся пока одышка, но намного лучше. Я же медик. Сама себя лечу. Мне сегодня позвонили с работы. Сказали, что ещё один сотрудник заражен коронавирусом в хирургии», — рассказала Елена Толстова.

Медсестра сообщила, что ей позвонил врио главы Камчатки Владимир Солодов.

«Мы долго с ним разговаривали. Он пообещал мне, что ситуацию с выплатами медикам берёт на личный контроль. Он сказал, что ничего не знал про нарушения в краевой больнице. И, знаете, я в это верю. Просто для него необычно, наверное, что такое может происходить в главной больнице региона. Я вполне верю, что от него скрывают данные, что ему подают неверную, искаженную информацию. Мы, медики Камчатки, живём так много лет — все скрывается, «наверх» подаётся лживая информация, тех, кто пытается говорить правду, начинают преследовать… А вот пришёл коронавирус — и вся правда о состоянии нашей медицины начинает всплывать. Не знаю, как он справится с этим. Договорились быть на связи. Может быть, что-то он и сможет изменить. Я пригласила его посмотреть, в каком состоянии находится наша краевая больница, в каких условиях там лечат людей. Я ничего не боюсь, что надо, всё расскажу, хоть кому. И коллег много, которые тоже не будут молчать», — рассказала Елена.

Как сообщало ИА REGNUM, медсестра хирургического отделения краевой больницы Камчатки Елена Толстова заражена коронавирусом, КТ показало пневмонию. Медсестра не госпитализирована, хотя о том, что она инфицирована, стало известно уже почти неделю назад. Женщина рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что руководство больницы нарушает прямые распоряжения президента России Владимира Путина о выплатах медикам, работающим в условиях пандемии коронавируса, а также о выплатах медикам, зараженным коронавирусом.

После этого в редакцию позвонил врио главы Камчатки Владимир Солодов и пообещал взять ситуацию на личный контроль.

На Камчатке количество зараженных медиков скорой помощи достигло 110 человек. Один из них, водитель 60 лет, умер четвертого июня.