Кызыл, , 10:50 — REGNUM В Туве фиксируют резкий рост числа обращений граждан за скорой медицинской помощью. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, в период распространения коронавируса количество звонков по номеру 03 увеличилось на 50−60%.

«С учётом необходимости проведения дезинфекции машин и защитных костюмов после каждого выезда, надевания и снятия костюмов, значительно увеличилось время, затрачиваемое на один выезд», — отметили в минздраве.

В сутки Центр скорой медицинской помощи обрабатывает около 260 обращений, из которых в половине случаев жители жалуются на симптомы ОРВИ и коронавируса. В сутки в инфекционные госпитали поступает 120 пациентов. Из-за возросшей нагрузки в «скорую» мобилизовали автомобили из других медицинских учреждений, увеличивается количество бригад.

Напомним, в последние дни фиксируется рост числа новых случаев заражения SARS-CoV-2. Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки здесь выявлено сразу 98 носителей, а общее число подтверждённых случаев достигло 1489. Выписаны после успешного завершения лечения 441 человек. В числе выздоровевших глава республики Шолбан Кара-оол.

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