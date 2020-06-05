Кызыл, , 08:40 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки выявили сразу 98 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за всё время подтверждено 1489 случаев.

Из них 1222 носителя удалось выявить по итогам обследования контактных лиц. Ещё у 170 человек диагноз подтвердился после появления симптомов ОРВИ. Лишь 97 случаев относятся к завезённым.

«Коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации составил 1,4 при норме 1,0», — добавили в минздраве.

К настоящему моменту выписаны из больниц с выздоровлением 441 пациент, из них за последние сутки — 38. Остальные находятся под наблюдением врачей. У 515 человек развилась пневмония.

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