Симферополь, 5 июня 2020, 10:33 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у восьми граждан. Об этом 5 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
По его словам, все заразившиеся госпитализированы в инфекционные стационары.
Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 413 положительных тестов на новую инфекцию.
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