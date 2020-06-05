Симферополь, , 10:33 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у восьми граждан. Об этом 5 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 4 июня на территории республики подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции. Все они выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга», — отметил Аксёнов.

По его словам, все заразившиеся госпитализированы в инфекционные стационары.

Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 413 положительных тестов на новую инфекцию.

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