Алапаевск, Свердловская область, , 10:34 — REGNUM Прокуратура Алапаевска (Свердловская область) взяла под контроль ситуацию с соблюдением жилищных прав многодетной семьи, в доме которой произошёл пожар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Семья с четырьмя детьми жила в посёлке Асбестовский, и в их доме произошло возгорание. «Жилой дом, в котором проживала многодетная семья, к дальнейшей эксплуатации непригоден», — уточняют в надзорном ведомстве.

Прокуратура проверит, выделят ли семье жилое помещение и обеспечат ли ее предметами первой необходимости. Если на то найдутся основания, будут применены меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Арти (Свердловская область) в пожаре погиб ребёнок. Причины инцидента устанавливаются.

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