Новосибирск, , 09:56 — REGNUM На военном аэродроме новосибирского аэропорта «Толмачёво» прошла первая тренировка парадных расчётов в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).

«В едином строю прошли 20 парадных расчётов общевойскового объединения округа, соединения противовоздушной обороны, а также других силовых структур и ведомств, — уточнили в пресс-службе ЦВО.

Участники будущего парада Победы отработали соблюдение интервалов и дистанций, слаженность строя.

Подчёркивается, что руководил тренировкой заместитель командующего 41 общевойсковой армией ЦВО по военно-политической работе полковник Владимир Перепелица.

Отмечается, что во время тренировки строго соблюдались санитарно-противоэпидемиологические требования.

Напомним, парад Победы в Новосибирске состоится 24 июня в 10:00 по местному времени.