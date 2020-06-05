Москва, , 09:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Министерства природы РФ с Днем эколога, сообщили 5 июня в пресс-службе Кремля.

Глава государства отметил, что наряду с работниками природоохранных ведомств День эколога отмечают участники волонтерских, добровольческих, неправительственных организаций, а также представители СМИ.

Путин добавил, что рациональное использование природных ресурсов находится в числе безусловных национальных приоритетов. По его словам, главной задачей на сегодня является создание инфраструктуры для эффективного обращения с отходами.

Напомним, 21 июня 2007 года президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня эколога. Этот день приурочен к празднованию Всемирного дня окружающей среды.