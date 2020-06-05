Нью-Дели, , 09:21 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Индии за минувшие сутки возросло на более чем 9,8 тысячи и превысило 226 тысяч человек. Это 5 июня следует из данных индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране теперь составляет 226 770.

Также сообщается, что за прошедшее время в стране от COVID-19 умерли 273 человек и в результате этого суммарное количество летальных исходов достигло 6 348.

Кроме этого, указывается, что за этот же период в Индии 5 355 пациентов вылечились от COVID-19 и потому их общее число стало теперь 10 641.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Японии планируют начать проводить вакцинацию населения страны от коронавирусной инфекции уже в первой половине 2021 года.