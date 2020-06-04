Кызыл, , 13:41 — REGNUM Попыткой использовать ситуацию с распространением COVID-19, чтобы громко заявить о себе, назвала депутат Верховного хурала Тувы Алдын-Кыс Конгар обращение лидера местного отделения ЛДПР Андриана Ооржака к главе государства Владимиру Путину. Документ, который только с третьего раза был опубликован в интернете, депутат считает «полным панических настроений доносом».

«До серьезных игр доморощенная компания жириновцев не доросла. С аргументацией у тувинского вождя ЛДПР не густо», — написала Алдын-Кыс Конгар на своей странице в соцсети «Вконтакте», отметив, что тон обращения приукрашен эмоциями.

Депутат обратила внимание, что информация об адресованном президенту обращении Андриана Ооржака появилась несколько дней назад. Пикантности, по её словам добавило то, что в течение довольно продолжительного времени документ то появлялся во всемирной сети, то исчезал.

«То ли народный избранник-списочник, никогда не отличавшийся красноречием, отчаянно работал над текстом, то ли опасался провала своей затеи, оставляя открытым вопрос: а способен ли сын первого президента Тувы на смелые мужские поступки?» — отметила депутат.

Опасаться провала, по мнению депутата, было отчего.

«Сделанное несколько месяцев назад публичное замечание министра Дениса Мантурова о том, что Тува, якобы не подала заявку на централизованное снабжение средств индивидуальной защиты, — чуть ли не единственный факт. Но с этой историей уже давно разобрались. Все заявки были своевременно поданы, включены в централизованное снабжение, соответствующие заключения подписаны», — пишет Конгар.

Он напомнил, что внимание к проблемам поставок средств защиты обратил сам Шолбан Кара-оол.

«Вот он действительно не боится рисков, не отсиживается молча, оглядываясь на то, как могут использовать эту шумиху разного рода политиканы, и добился, что Туву включили во все графики поставок. Так что история давно протухла для того, чтобы пытаться раздуть из нее скандал», — заметила депутат.

Не без иронии она также добавила, что лучше бы Андриан Ооржак не заикался о том, что мясо в столице Тувы подорожало из-за того, что закрыты все сельскохозяйственные рынки. По его мнению, вопросов больше к нему, чем к кому-либо, поскольку эпидемиологическое расследование с рынка «Элбек», в котором был зафиксирован очаг инфекции прямиком привело к торговому центру «Гаруда», который всегда считался собственностью лидера ЛДПР в Туве.

«Видимо, на обоих рынках торговали фактически одни и те же продавцы мяса, а именно этот «мясной очаг» сыграл едва ли не роковую роль в распространении коронавируса в Кызыле», — полагает депутат.

Роспотребнадзор оба рынка закрывал, так как их владельцы не справились с требованиями санэпид безопасности. Другие торговые точки, в том числе реализующие мясную продукцию, работали, выполнив все условия.

«Так что намеки Ооржака на продуктовый коллапс в регионе — приукрашенная фантазия, тем более, как говорят, рынок «Гаруда» в субботу уже работал. Есть у А. Ооржака большое желание оценивать действия властей, систему здравоохранения, не имея ни дня опыта работы в органах исполнительной власти, ни сносного анализа ситуации. И, как выяснилось, мужского характера», — заключила Алдын-Кыс Конгар.