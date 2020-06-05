Улан-Удэ, , 05:42 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 52 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 1733, 939 из которых зарегистрированы в Улан-Удэ.

«Из 52 новых случаев COVID-19: 15 чел. — прибывшие из регионов РФ, 3 чел. — из очага РКБ им. Н.А. Семашко, 8 чел. из домашних очагов, 6 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — добавили в штабе.

В больницах остаются 476 пациентов, 16 из которых помещены в реанимацию. Ещё 214 человек находятся на амбулаторном лечении. За сутки из больниц с выздоровлением были выписаны 11 пациентов. Всего к настоящему моменту успешно завершили лечение 1031 человек.

Добавим, что за минувшие сутки также зафиксирована очередная смерть пациента с коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, скончалась 43-летняя женщина, у которой имелась терминальная хроническая почечная недостаточность, в течение 9 лет находилась на заместительной почечной терапии методом гемодиализа.

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